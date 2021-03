Mezza Italia da oggi è in zona rossa, il resto è in arancione e la Pasqua si conferma blindata. Dopo gli assembramenti di ieri, che hanno richiesto in certi casi l’intervento delle forze dell’ ordine, ci si dovrà abituare alle nuove, ma già sperimentate regole: spostamenti solo se necessari; negozi chiusi tranne farmacie e alimentari; sport da soli e vicino casa; coprifuoco

dalle 22 alle 5; ‘didattica a distanza’ per 8 studenti su 10. Il governo assicura il decreto Sostegni entro la settimana. “E’ il momento della svolta o perderemo tutto” è l’appello del Commissario Francesco Figliuolo dopo la presentazione del nuovo piano vaccinale.