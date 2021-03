FC Messina, Costantino: “Dobbiamo essere meno nervosi”

MESSINA – “Dobbiamo essere tranquilli e meno nervosi quando non riusciamo nel nostro intento. Se devo scegliere una pecca, è questa”. Così Massimo Costantino, allenatore dell’FC Messina, dopo il successo per 3-0 nel recupero contro il Licata. Il tecnico giallorosso è soddisfatto del cammino fatto dai suoi fin qui in campionato: “E’ un bel ruolino – ha sottolineato Costantino -. Certo se avessimo vinto anche a Troina sarebbe stato il massimo. Bisogna provare a tirare fuori da ogni match il meglio. Però per come si era messa, salvo quella voglia di recuperare il risultato. Forse l’aspetto migliore di tutte e cinque le sfide. Gli errori degli altri sono motivati dal nostro atteggiamento”.

Per l’FC Messina adesso si avvicina il sentitissimo Derbi con l’ACR: “Alla stracittadina arriviamo bene. Stiamo vincendo e facendo discretamente bene. Siamo sereni e tranquilli. Così deve essere, poi mi interessa poco della definizione. So che è importante, ma non decisiva. Ci sono troppe partite da giocare, per noi addirittura una in più. E’ una gara particolare, ma non mi va di dire sentita. Non so quello che rappresenterà all’esterno, ma voglio che significhi molto dentro il nostro gruppo. Non è retorica e forse non mi crederete, ma non era meno importante del Licata – ha concluso Costantino -. Dal canto nostro, cercheremo di leggere poco, per evitare distrazioni”.