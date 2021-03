Fiocchetto lilla per la giornata dei disturbi alimentari

Con la pandemia aumento del 30 per cento.

Oggi è il quindici marzo, giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, cioè la giornata nazionale dei disturbi alimentari.

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono quelle patologie che riguardano un’alterazione del rapporto con il cibo, nei suoi eccessi e nelle sue limitazioni. Sono tanti, diversi, riguardano il peso corporeo, la forma fisica spesso distorta, e tutti ne possono soffrire, senza distinzione di età o di genere. Spesso tendono a svilupparsi nel periodo della pubertà e dei cambiamenti fisici, ma a scatenarli sono le ragioni più disparate.

Il quindici marzo è importante, soprattutto in questo periodo. E’ stato proprio durante la quarantena che si è registrato un aumento del 30% di questi disturbi. Sono aumentati i casi di esordio della malattia ex novo, si sono aggravati quelli preesistenti e si è abbassata la fascia di età colpita: ci sono anche bambini di 11 anni. La percentuale delle ragazze/donne è più alta, ma poco più di quella dei ragazzi/uomini.

Si tratta di un modo per sensibilizzare all’argomento, che molto spesso è vittima di pregiudizi come la maggior parte dei disturbi del comportamento o della personalità. Avere una data dà importanza a una questione di cui spesso si parla poco, e dà la possibilità a chi ne soffre di non sentirsi solo, ma di realizzare che è una lotta (perché di questo si tratta) che si può vincere se lo si vuole.