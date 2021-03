Il vento sferza la città: alberi e pali caduti su alcune auto

PALERMO – Il forte vento della scorsa notte ha provocato alcuni danni a Palermo. Sono caduti due pali della luce finiti sulle auto parcheggiate. E’ successo in via Brigata Aosta e in via Cristoforo Colombo. Anche alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento come in via Sciuti e nella zona di via Libertà. Anche in questo caso sono stati provocati danni alle auto.

Parte di un balcone è caduto in via Lancia di Brolo. Per rimettere le zone in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale impegnati per diverse ore per dare soccorso ai residenti. Diverse le chiamate arrivate alla centrale operativa. Alcuni interventi di verifica sono in corso questa mattina.