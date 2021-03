Leggi, sedute, audizioni: un anno di lavoro delle commissioni

L’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Avrebbe scritto Lucio Dalla snocciolando i dati relativi al lavoro delle Commissioni dell’Ars. Una premessa è obbligatoria: i mesi del lockdown hanno inevitabilmente inciso sulle performance degli onorevoli. In quei giorni, infatti, l’unica commissione autorizzata a riunirsi era quella della Sanità.

Le commissioni che si sono riunite più spesso

Ma vediamo i numeri nel dettaglio cercando di capire chi sale sul podio in termini di operatività. Un primo dato salta all’occhio: una sola legge di riforma ha tagliato il traguardo. La normativa sull’urbanistica passata al vaglio della Commissione “Ambiente, territorio e mobilità” guidata dall’onorevole Giusi Savarino. La commissione, pallottoliere alla mano, è anche quella più operativa con 73 sedute svolte su 81 convocate e tre ddl divenuti legge e 57 audizioni. In termini di sedute svolte al secondo posto troviamo la Commissione Servizi Sanitari e Sociali a quota 67. In fondo alla classifica si trova la commissione Attività Produttive, presieduta da Orazio Ragusa, con 49 sedute.

Audizioni e ddl

Vediamo i numeri relativi alle audizioni. La testa di serie è la commissione servizi sociali, presieduta dall’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, con 99 audizioni. In ultima posizione troviamo la commissione Bilancio (capitanata da Riccardo Savona) ferma a quota 25. Commissione che invece risulta la più attiva in termini di ddl divenuti legge: dieci. Sono invece 16 i ddl esitati per l’aula dalla seconda commissione. Chiude l’elenco con un solo ddl divenuto legge la commissione Attività Produttive.

Commissioni speciali

La Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea ha il compito di vagliare i profili di compatibilità comunitaria dei ddl che le sono assegnati per il parere si è riunita invece 34 volte e ha totalizzato 55 audizioni e 1 ddl trasmesso per il parere. Chiuso il capitolo delle commissioni permanenti, si apre quello delle commissioni speciali. La Commissione antimafia si è riunita 63 volte, ha svolto 110 audizioni. Una performance molto diversa rispetto a quella dei colleghi che siedono nella commissione per la Revisione dello Statuto (7 sedute e 5 audizioni) e in quella per la lotta al randagismo (che si è riunita 7 volte e ha esitato un ddl per la seconda commissione). Per migliorare e risale la vetta delle varie classifiche c’è ancora tempo. Del resto “l’anno che sta arrivando tra un anno passerà”. Tra i corridoi dell’Ars qualcuno starà già cantando: “Io mi sto preparando, è questa la novità”.