Piazza Stesicoro, sit-in identitario per i 160 anni dell’Unità d’Italia

CATANIA – Il 17 marzo si celebreranno i 160 anni dell’unità d’Italia, contestualmente Gioventù Nazionale e gli identitari del Cervantes Catania hanno manifestato insieme per l’idea di un’Italia “Patria da sempre” lo scorso pomeriggio. «Siamo in piazza – dichiara Paolo Balestrazzi, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale – perché bisogna riaffermare la sovranità della nostra Patria. Dato che l’attuale governo si sta dimostrando fotocopia del precedente, così come avevamo annunciato nelle scorse settimane in altre manifestazioni, abbiamo colto la sacralità di questa ricorrenza per ribadire anche che oggi l’Italia deve e può ripartire in sicurezza».

Enormi sono stati gli sforzi di tutte le categorie produttive e lavorative italiane nell’ultimo anno e a detta dei giovani manifestanti oggi si rischia un collasso definitivo. «La crisi che stiamo vivendo – prosegue Simone Granata dello Spazio Libero Cervantes – è prettamente sociale e l’unica luce in fondo al tunnel si vedrà soltanto riaffermando il primato della politica. L’Italia ha una storia millenaria: le nostre bellezze, il nostro genio, la nostra caparbietà sono frutto di una visione politica e non tecnocratica. Proprio per questo secondo noi l’ex banchiere di Bruxelles non riuscirà a fare ripartire il paese, è per sua fisionomia troppo distante dal comune sentire e dalle necessità del popolo».

«Con lo stesso spirito di chi ha reso grandiosa l’Italia – concludono gli attivisti catanesi – ci poniamo l’obiettivo di costruire un percorso politico di impegno sociale, al fianco della nostra gente ormai stremata da un anno di regioni colorate e lockdown.»