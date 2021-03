Richieste alcune planimetrie: idea Termini Imerese per Amazon

Interesse per gli ex stabilimenti Fiat e Magneti Marelli

PALERMO – I contatti ci sono stati. Amazon ha manifestato interesse per uno dei capannoni dell’area industriale di Termini Imerese. Il colosso del gruppo Bezos ha avuto uno scambio di e mail con l’amministrazione straordinaria che gestisce non solo l’ex stabilimento Fiat, ma anche l’ex Magneti Marelli.

Ad Amazon sono state inviate alcune planimetrie di capannoni, ma al di là della manifestazione di interesse nulla ancora si è concretizzato.

Amazon ha avuto contatti anche con la sindaca di Termini Imerese Maria Terranova, ma siamo in una fase embrionale o poco più.

In tanti sperano che il colosso di Jeff Bezos sbarchi in Sicilia, ma c’è anche grande preoccupazione perché si teme che potrebbe non esserci spazio per i 650 lavoratori dell’ex Blutec.

Gli operai sono ancora in cassa integrazione. In ballo c’è sempre il progetto green del consorzio Smart City che in questi giorni ha confermato la volontà di investire a Termini Imerese, ma attende risposte dal governo nazionale.