Scooter elettrici illegali: sequestrati 41 mezzi alla dogana

PALERMO – I funzionari dell’ agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo insieme con la guardia di finanza, hanno sequestrato 41 scooter elettrici, dichiarati all’importazione come biciclette a pedalata assistita, provenienti dall’Asia e destinati a un imprenditore della provincia trapanese.

La partita di merce, non ancora assemblata, è arrivata pronta per lo sdoganamento insieme a vari accessori, nascosti in scatole separate, già predisposti per il successivo montaggio utile alla trasformazione delle biciclette in scooter elettrici. L’importatore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni legate al codice del consumo emanato a tutela dei consumatori, con particolare attenzione verso i minori.