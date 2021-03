Trapani, Tranchida: “Il bando è pronto”

Il sindaco è pronto a pubblicare il bando per l'assegnazione del titolo sportivo del Trapani calcio

TRAPANI – Nella giornata odierna si è tenuto il Consiglio Comunale del Comune di Trapani, nella stessa si è anche parlato del bando per l’assegnazione del titolo relativo al Trapani Calcio.

Il primo cittadino, Giacomo Tranchida, scrive “TrapaniGranata.it, ha detto di avere l’avviso pubblico pronto: “Il bando è pronto. È stato elaborato dal notaio Camilleri in maniera gratuita e collaborativa, adesso è al vaglio del segretario generale Aspetto che la Figc mi dia l’ok per quanto riguarda l’ipotesi di iscrizione in Serie D.

“Stiamo seguendo la vicende d’intesa con le autorità sportive e nazionali – continua Tranchida -. Bisogna evidenziare che ci consigliavano di avviare la procedura a giugno, ma noi l’abbiamo voluta a febbraio. Da questo punto di vista stiamo pianificando i percorsi in tempo utile. Speriamo che i pathos verso i colori granata trovino garanzie in termini di onorabilità e serietà. Non solo nel rispetto dei tifosi, ma anche della maglia granata e quindi dell’immagine della città”.