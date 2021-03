Appello di De Luca ai deputati del Meridione: no a questo Recovery plan

MESSINA – “Faccio un appello ai deputati nazionali eletti in meridione , se amate la vostra terra non votate un recovery plan che istituzionalizzerà l’ulteriore ruberia del Sud!”. Lo scrive in una nota il sindaco di Messina Cateno De Luca. “Ho inviato a febbraio – aggiunge – una diffida sulla stesura ultima del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che il governo Conte aveva inviato al Parlamento prima dell’inizio della crisi di governo. Questa diffida è stata inviata a tutti i Sindaci delle regioni obiettivo 1 e osservazioni e pesanti rilievi sono stati fatti nelle ultime settimane anche dai servizi studi della Camera e del Senato, dall’Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Banca d’Italia, dal Cnel, dalla Corte dei Conti, dall’Istat e dalla rete dei Comuni”.

“Il tema da me sollevato al Governo – spiega De Luca – è la differenza nella capacità di ripresa: le regioni del Sud hanno una capacità di ripresa e recupero diversa dal centro-nord: una serie di indicatori di “reazione” alla crisi ci suggeriscono che la resilienza è maggiore al Centro-Nord rispetto al Sud Italia. Basti pensare che, secondo il Focus Ripresa effettuato dalla Luiss nel 2020, la percentuale di imprese che ha ripreso l’attività dal 4 maggio 2020 al Nord e al Centro è maggiore (40%) rispetto al Sud il (35%) e al Sud è più elevata la percentuale di imprese cessate o che non prevedono di riprendere l’attività entro la fine dell’anno (3,8% contro valori intorno al 2% nel Nord)”.

(ANSA).