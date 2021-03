Blutec, l’appello dei sindacati: “Giorgetti convochi anche noi”

PALERMO – “Il ministro Giorgetti ieri sera ha convocato venerdì i commissari di Blutec per discutere di Termini Imerese ma non ha convocato i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni, questo non è accettabile. Da giorni chiediamo una convocazione per noi urgente, soprattutto alla luce dell’eventuale disimpegno dei 170 milioni stanziati dal Mise proprio per l’area di Termini Imerese”. Lo dice il segretario della Fiom siciliana, Roberto Mastrosimone. Fim Fiom e Uilm ieri hanno annunciato proteste davanti al Mise se non arriverà la convocazione delle parti sociali. A giugno scade la cassa integrazione per 900 operai.