Concorsi, 66 posti per ufficiale nella Guardia di Finanza

È stato indetto un concorso pubblico per il riconoscimento di 66 nuovi allievi ufficiali della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2021/2022, rivolto ai possessori di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e a coloro che hanno un’età compresa tra i 17 e i 22 anni non compiuti, o 28 anni se membro del corpo della Guardia di Finanza.

La candidatura potrà essere indirizzata solo per uno dei due comparti, suddivisi in questo modo: n.58 posti sono destinati al comparto ordinario, n.8 posti sono destinati al comparto aeronavale.

Il concorso si esplicherà in varie fasi, che vanno dallo svolgimento di prove preselettive e scritte, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale. Non mancheranno prove orali, valutazioni di titoli e visite mediche di controllo.

La prima prova scritta preselettiva, a risposta multipla, si svolgerà a partire dal 19 aprile 2021; coloro che supereranno la prova preselettiva dovranno, il 30 aprile 2021, svolgere la prova scritta.

La domanda potrà essere compilata entro, e non oltre, l’8 aprile 2021 per via telematica, attraverso il portare della Guardia di Finanza, al link https://concorsi.gdf.gov.it/Account/Login.

