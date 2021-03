È iniziato l’arruolamento per la sperimentazione di fase 3 di un candidato vaccino contro il Covid-19 messo a punto da Medicago, una società biofarmaceutica canadese, e GlaxoSmithKline. Lo hanno annunciato le due aziende. La sperimentazione riguarda il candidato vaccino Covid-19 di origine vegetale di Medicago combinato con l’adiuvante pandemico di Gsk. La sperimentazione ha ricevuto l’approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi: 30.000 soggetti inizialmente composti da adulti sani (18-65 anni) seguiti da adulti anziani (dai 65 anni in su) e adulti con comorbidità, e si svolgerà in 10 paesi. (ANSA).