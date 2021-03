Palermo, alla ricerca del tris esterno: in stagione non è ancora accaduto

PALERMO – Il Palermo si prepara ad affrontare il Monopoli per la 32^ giornata del campionato di Serie C Girone C, ma anche per cercare la continuità in trasferta, cosa che tanto è mancata in questa stagione. La squadra di Giacomo Filippi, rispetto ai pugliesi, può vantare una settimana di lavoro tipo, questo a causa dell’esclusione del Trapani dal campionato.

Il Monopoli sarà impegnato oggi in casa della Vibonese e sabato contro il Palermo, ma deve farei conti con la positività al Covid di alcuni calciatori. Questo fa sì che si riduca la possibilità di scelta per mister Scienza e che per alcuni elementi la stanchezza si senta maggiormente.

Il Palermo, dal canto suo, dovrà fare i conti con l’assenza di Doda e Corrado, ancora non al meglio, ai quali si aggiunge lo squalificato De Rose. Da valutare, invece, le condizioni di Accardi fermatosi nel riscaldamento prima della sfida in casa della Paganese.

Nonostante queste assenze Filippi e i suoi andranno alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo in trasferta, cosa che fin qui è accaduta solamente una volta, precisamente a cavallo tra il 2020 e il 2021, quando la squadra, allora guidata da Boscaglia, pareggiò in casa di Vibonese e Potenza, con in mezzo la vittoria in casa della Cavese.

I rosanero, con le vittorie per 0-1 in casa di Catania e Paganese, hanno anche stabilito il “record” stagionale di due vittorie consecutive in trasferta, cosa che non era ancora accaduta in questa stagione. Sabato per il Palermo è tempo di cercare il allungare questa statistica e stabilirne un nuovo primato con tre vittorie consecutive. C’è da scommettere che a Filippi definitosi «Amante dei numeri» potrebbe solo fare piacere, ma che permetterebbe alla squadra di viale di del Fante di rimanere aggrappata al treno playoff.