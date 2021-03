Lunghe code e traffico in tilt in Tangenziale in seguito annui tamponamento all’altezza dello svincolo di Misterbianco (in direzione Siracusa). sarebbero tre i veicoli coinvolti. Ci sarebbe un ferito. Si registrano lunghe file a partire dal casello di San Gregorio. Sul posto gli uomini dell’Anas e della polizia stradale.