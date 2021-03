Tremestieri, Santi Rando al 77%: “Sono emozionato e grato”

CATANIA – I numeri ufficiali lo confermano: quella di Santi Rando a Tremestieri Etneo è stata una vittoria a man bassa. Con il 77,46% il sindaco uscente si conferma per altri cinque anni. Santo Nicosia, espressione di un civismo di matrice cattolica, incassa il 14,21%; mentre la pentastellata Simona Pulvirenti si ferma all’8,33%. La prima lista, il quadrifiglio di “Tremestieri Viva” (da leggere con la renziana Italia Viva), incassa 2.434 referenze. dato che conferma il peso, in questa competizione, del gruppo politico afferente al sindaco Rando. “𝗚razie ai tantissimi che hanno confermato il loro sostegno: il progetto “Tremestieri ancora più Vivibile” prosegue”, ha commentato sui social il primo cittadino appena riconfermato. E aggiunge: “Emozionato, grato e pronto più che mai per altri 5 anni da sindaco della mia amata Tremestieri”.

L’opposizione

Il commento di Santo NIcosia: “Oltre metà degli aventi diritto non è andata a votare. E questo è un dato. Il risultato elettorale ha subito la paura del contagio. Oltre il 50% di cittadini elettori non ha voluto esercitare il diritto al voto perché non si sentiva sicuro oppure ha deciso di restare a casa perché deluso dalla politica. E bisogna prenderne atto. Sulla paura ha inciso il bombardamento mediatico sull’aumento dei contagi, il rinvio delle elezioni su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di Tremestieri, la mancanza di chiarezza da parte delle istituzioni, a cominciare dalla Regione. Tutto questo ha alimentato la paura e generato tanta, forse troppa, confusione. I numeri parlano chiaro: 8542 votanti su 17.263 aventi diritto. Il partito di maggioranza è formato da chi non è andato a votare. Sulla delusione invece ha influito la mancanza di risposte dell’amministrazione alle istanze dei cittadini. Troppi problemi irrisolti”.

E ancora: “Prendo comunque atto del risultato e faccio gli auguri di buon lavoro al sindaco Santi Rando. Sperando che nei prossimi 5 anni mantenga le promesse non mantenute fatte in passato e quelle reiterate in questa tornata elettorale. Ma non è mai troppo tardi. Il mio gruppo politico avrà comunque due rappresentanti in consiglio comunale, un risultato che premia lo sforzo fatto pur tra mille difficoltà. Saremo da pungolo nei confronti dell’amministrazione e nel contempo sentinelle di tutti quei cittadini che hanno creduto in noi.

“Devo rilevare comunque – aggiunge Nicosia – che non vi è stata la possibilità di fare una regolare campagna elettorale. E questo ha premiato il voto strutturato a scapito di quello libero. E le sei liste di Rando, un piccolo esercito con quasi 100 candidati, hanno fatto la differenza. Che dire poi sulle forzature e sui pasticci. Le pressioni esercitate da alcuni partiti non hanno precedenti nella storia politica siciliana. Ma tant’è”.

Forza Italia esulta

Il commissario degli azzurri, Marco Falcone: “Dopo ben sedici anni, Forza Italia torna a sedere nel Consiglio comunale di Tremestieri Etneo. Merito di una squadra le cui qualità sono state riconosciute e apprezzate da un elettorato che ha votato malgrado il difficile momento che viviamo, consegnandoci questo risultato davvero storico. Riportiamo il nostro simbolo dove è giusto che stia. Congratulazioni alla neoeletta Veronica Fisichella e a tutti i candidati della nostra lista per un’affermazione che ci rende orgogliosi”.

“Vogliamo altresì complimentarci con il sindaco Santi Rando – prosegue Falcone – per una vittoria che non lascia spazio a dubbi, su cui Forza Italia ha creduto fin da subito. Ora tutti a lavoro per la città. Confermiamo la crescita del partito a Catania e provincia, quale punto di riferimento liberale e popolare presente in tutti i Comuni, aperto a chiunque voglia scendere in campo nel nome del fare – conclude il commissario FI – come motore di proposta e di buongoverno”.