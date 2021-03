Calcagno: “È possibile cambiare i format dei campionati”

La Lega Pro ha un incredibile numero di squadre e per il futuro vorrebbe diminuirle perché sono considerate tante. Spesso società che sono in terza serie non riescono a concludere la stagione a causa di problemi societari e in questo momento sta accadendo alla Sambenedettese.

Di questo, ma non solo, ha parlato il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno: “I ragazzi stanno buttando il cuore oltre l’ostacolo ma non so quanto questa situazione potrà protrarsi. Siamo sempre presenti e stiamo monitorando da vicino l’intera situazione, per capire come si evolverà nelle prossime settimane. Intanto – dichiara Calcagno ai microfoni di “TuttoC.com” – stiamo tutelando giuridicamente i ragazzi, stanno partendo le messe in mora nei confronti della società per gli stipendi arretrati. I calciatori stanno dando un grande esempio di professionalità, non hanno mollato un centrimetro e si stanno giocando i playoff. Però non si può immaginare in un contesto professionistico di continuare così”.

Calcagno ha parlato anche delle altre società del terzo campionato italiano: “Tutte le squadre, a parte la Samb, hanno pagato anche le mensilità di febbraio. Questo significa che, nonostante il momento particolare, il sistema sta reggendo. E ci dice di ripartire da quelle società che pagano mensilmente e puntualmente i tesserati. E vi assicuro che sono più della metà”.

Il presidente dell’Assocalciatori conclude parlando della possibile riforma dei campionati: “La nostra posizione in questo momento è quella di redistribuire in maniera migliore le risorse rispetto al passato. In FIGC oggi c’è comunanza di idee sotto questo punto di vista. Una volta partiti da questa condivisione non credo sarà un problema trovare i format migliori”.