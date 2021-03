Catania, Baldini: “Gruppo incredibile, sono orgoglioso”

CATANIA – “Mi sono regalato quest’avventura a Catania, qualche giorno fa è stato il mio compleanno e i ragazzi mi hanno fatto questo regalo all’esordio”. Commenta così il successo ottenuto contro l’Avellino, il neo tecnico del Catania, Francesco Baldini. “Il merito è solamente loro, hanno messo in campo tutto quello che avevano – ha proseguito l’allenatore degli etnei -. Un allenatore in due giorni non può fare miracoli. Questo è un gruppo sano, incredibile, che ha dato tutto ad una persona e componenti dello staff che non conoscevano”.

Infine, Baldini ha concluso soffermandosi sui tifosi rossazzurri: “Il rammarico grande è quello di non aver condiviso con loro questo risultato. La gente sarà contenta. Ho detto ai ragazzi che ci meritiamo queste prestazioni, noi come anche la società e la tifoseria. Si può pure perdere ma quando si gioca come oggi nessuno potrà mai rimproverarti niente”, ha chiosato l’allenatore del Catania.