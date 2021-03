Covid, aumento dei casi nel Trapanese “da non sottovalutare”

Il report settimanale dei contagi da Covid 19, in provincia di Trapani, è da non sottovalutare: +197 casi in 7 giorni. Il campanello d’allarme era scattato già la settimana scorsa quando si era improvvisamente passati da meno di 100 casi a settimana ai 158 di due settimane fa. Vediamoli, nello specifico, i dati sull’andamento dei casi nelle ultime cinque settimane in provincia di Trapani:

14 Marzo – 20 Marzo: 197 casi

6 Marzo – 12 Marzo: 158 casi

Leggi notizie correlate • Covid, i dati nel Trapanese: boom di guariti a Marsala

27 Febbraio – 5 Marzo: 95 casi

20 Febbraio – 26 Febbraio:casi

13 Febbraio – 19 Febbraio: 94 casi

“Evidente, dall’analisi dei dati tramite Open Data della Protezione Civile – afferma il dottor Rino Candia, chimico-fisico – che la soglia di attenzione deve rimanere ancora alta. avendo il triste compito di comunicare che nella scorsa settimana i nuovi. Non è che stia accadendo una tragedia, ma è un aumento troppo veloce per non meritare attenzione, in provincia abbiamo ancora numeri simili alla Sardegna, che però non è un caso abbia appena perso la Zona Bianca”.

Ma l’aumento dei contagi riguarda tutta la Sicilia. Siamo, infatti, alla quarta settimana consecutiva di aumento dei nuovi positivi riscontrati in Sicilia, che negli ultimi 7 giorni sono stati 5.032 di cui il 40% (circa 2.000) nella sola Provincia di Palermo che tuttavia conta soltanto il 25% degli abitanti dell’isola.

La visione su base settimanale è importante perché evita la confusione generata dal balletto delle oscillazioni statistiche che si riscontrano giorno per giorno, fornendo un quadro chiaro del trend. Quindi se per ben quattro settimane consecutive aumentano i nuovi positivi riscontrati ci sono pochi dubbi che qualcosa non stia andando per il verso giusto – sottolinea il dottor Candia – Ad ulteriore conferma possiamo utilizzare anche la media giornaliera: il 23 febbraio in Sicilia si registrava una media di 450 casi al giorno, nell’ultima settimana la stessa media giornaliera è arrivata a 719 casi, un poco incoraggiante +60%. Per completezza di informazione aggiungo che in tutto il periodo il numero di tamponi eseguito si è mantenuto sostanzialmente costante”.

Prima di dare uno sguardo ai dati su ricoveri e decessi è opportuno ricordare che questi indicatori si muovono in ritardo rispetto alla curva dei nuovi casi, per il semplice fatto che passano alcuni giorni tra il momento del contagio e la comparsa dei sintomi. Da questo punto di vista le curve della Sicilia sono da manuale, i nuovi casi aumentano da un mese, i ricoveri da 2 settimane e le terapie intensive da 8 giorni, i decessi sono ancora stabili o in diminuzione.

Ecco i numeri su base regionale:

Ricoverati al 7 Marzo = 657 ; Ricoverati al 21 Marzo = 751

In terapia intensiva al 13 Marzo = 99 ; In terapia intensiva al 21 Marzo = 125

Sicilia, andamento settimanale:

Settimana dal 15 Marzo al 21 Marzo: Totale casi 5.032

Settimana dal 8 Marzo al 14 Marzo: Totale casi 4.419

Settimana dal 1 Marzo al 8 Marzo: Totale casi 3.830

Settimana dal 22 Febbraio al 28 Febbraio: Totale casi 3.568

Settimana dal 15 Febbraio al 21 Febbraio: Totale casi 3.246

In questo quadro poco incoraggiante – afferma il dottor Rino Candia – possiamo inserire una nota ottimistica: il raggiungimento del picco a livello nazionale entro il 21 marzo, cosa a mio avviso puntualmente avvenuta tra i giorni 19 e 20. L’anno scorso la curva della Sicilia era in ritardo temporale rispetto a quella nazionale ed il picco si raggiunse con circa due settimane di ritardo. E’ plausibile che lo stesso avvenga quest’anno, lo speriamo tutti”-