Giro di Sicilia, al via il 28 settembre

Nel 2020 la corsa non venne disputata a causa della pandemia da Covid, ma in questa stagione è previsto il ritorno

PALERMO – Dal 28 settembre al primo di ottobre le strade siciliane saranno protagoniste del Giro di Sicilia. La corsa per la prima volta fu corsa nel 1907, con alcune sospensioni negli anni; nel 2019 fu rispolverata e vinta dallo statunitense Brandon McNulty, sarà suddivisa in quattro tappe ed è organizzata dalla Regione Siciliana e da Rcs Sport.

L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato gli spostamenti di date delle corse fino alla fine di questa stagione e il Giro di Sicilia, previsto in un primo momento ad aprile, è stato collocato in autunno. I dettagli del percorso verranno comunicate successivamente.

“Si ringrazia – recita una nota di Rcs che organizza la gara in collaborazione con la Regione Siciliana – lo Sport Club Mobili Lissone per il prezioso aiuto nel trovare una data ideale per l’edizione 2021 del Giro di Sicilia, una gara a tappe che vuole crescere negli anni. Si è così fissata una data alternativa per la loro corsa, la Coppa Agostoni, giunta alla 74° edizione, inizialmente prevista per il 29 di settembre, che si disputerà due giorni dopo Il Lombardia, lunedì 11 ottobre, sempre con partenza da e arrivo a Lissone”.