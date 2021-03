Unità operativa di Medicina, Pogliese: “Sanità catanese all’avanguardia”

Il sindaco sui social commenta l’inaugurazione dell’Unità operativa di Medicina. “Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione di un’unità operativa di Medicina con sedici nuovi posti di terapia sub-intensiva all’interno dell’ospedale “Garibaldi-Centro”, assieme al presidente della Regione Nello Musumeci, gli assessori regionali alla Salute Ruggero Razza e alle Politiche sociali Antonio Scavone, il direttore generale dell’Azienda sanitaria Fabrizio De Nicola, l’assessore comunale alla Sanità Pippo Arcidiacono e Tuccio D’Urso, soggetto attuatore del presidente della Regione per l’edilizia sanitaria. E’ una grande soddisfazione che sia a Catania la prima delle 79 strutture anti Covid che si stanno realizzando in Sicilia grazie al governo Musumeci”, scrive.

“Ancora una volta la sanità catanese mostra di essere un’avanzata frontiera per tutelare la salute, soprattutto in questa emergenza sanitaria. Il reparto – che verrà impiegato dai Covid team polispecialistici (Pneumologia, Medicina e Neurologia) – collocato all’interno dello storico “Palazzo Signorelli”, potrà, in caso di necessità, trasformare i letti in postazioni di terapia intensiva. Un piano di adeguamento strutturale che cammina di pari passo con la campagna di vaccinazione”, si legge.

“I catanesi stanno mostrando grande responsabilità con la loro grande partecipazione, condividendo la necessità di vaccinarsi con migliaia di inoculazione in pochi giorni. È un segnale che lascia ben sperare perché prima ci vacciniamo, prima ritorneremo alla nostra quotidianità. Voglio ringraziare tutto il personale per il prezioso lavoro svolto per fronteggiare questo delicato servizio sul fronte delle vaccinazioni, dal manager dell’Asp3 Maurizio Lanza al responsabile anti Covid Pino Liberti, dai medici al personale parasanitario, ai volontari e il personale della protezione civile regionale egregiamente condotta da Salvo Cocina, col supporto di quella comunale” conclude.