Lega Pro, incontro tra arbitri e società

All'incontro, tenutosi in remoto, oltre i club, hanno partecipato Alfredo Trentalange, Presidente AIA, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro, Antonio Damato, designatore CAN C e gli arbitri

FIRENZE – Si è tenuto oggi da remoto l’incontro tra la CAN C e i club a cui hanno partecipato Alfredo Trentalange, Presidente AIA, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro, Antonio Damato, designatore CAN C e gli arbitri. Il confronto è stato esteso oltre che ai presidenti anche ai capitani, agli allenatori, ai segretari, ai team manager, ai direttori e ai collaboratori dell’area tecnica.

La giornata si è aperta con il saluto istituzionale di Gabriele Gravina, Presidente FIGC, ed è poi proseguita con la consegna da remoto del Premio Stefano Farina 2020-2021 a Maurizio Ciampi. È il riconoscimento a dirigenti sportivi AIA e Lega Pro, che hanno dato valor aggiunto alla crescita del movimento sportivo, ed è nato per ricordare l’ex designatore Farina, scomparso il 23 maggio 2017. Ad accompagnare il Premio è stata consegnata alla famiglia di Stefano Farina una foto “speciale”, datata 9 dicembre 2013, quando l’ex arbitro diresse il derby dell’amicizia e della legalità a Castel Rigone.

Il Premio Colosimo 2020-2021, istituito per ricordare l’arbitro di Lega Pro, Luca Colosimo, scomparso in un incidente stradale nel marzo 2015, è stato consegnato a Daniele Paterna.

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha parlato dell’utilità di questo incontro: “L’appuntamento tra la CAN C e i nostri club è un confronto utile e mi ritengo soddisfatto per il clima costruttivo e di collaborazione con cui si è tenuto. È un momento fondamentale per fare un bilancio in una stagione complessa con tutte le problematiche che ha creato il Covid-19. Vogliamo mantenere aperto un dialogo che consenta di comprenderci reciprocamente, lavorando tutti per il bene del calcio e partire da una base di rispetto. La parola che rivolgo a tutti gli arbitri e alla Can C è grazie per la vostra attività e la vostra dedizione. La Lega Pro è una sorta di “laboratorio” di formazione per i calciatori, per gli allenatori, per i dirigenti e anche per gli arbitri”.

Alla riunione era presente anche il nuovo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange: “È stata una giornata ricca di emozioni. Sono Premi, infatti, intitolati a persone alle quali sono stato molto legato e con cui ho fatto percorsi importanti. Stefano Farina rappresenta ancora oggi un modello al quale faccio riferimento per trasparenza e progettualità. Di Maurizio Mattei, che ho sempre considerato un grande talent scout, sono stato il vice in Serie C. Tanti sono i ricordi anche di Luca Colosimo che abitava vicino a me e frequentava la mia stessa parrocchia. Luca era un ragazzo di valore che avrebbe raggiunto traguardi importanti, così come lo stesso Daniele De Santis che abbiamo ricordato questa mattina”.

Antonio Damato ha, inoltre, dedicato un ricordo all’arbitro Daniele De Santis e alla fidanzata Eleonora Manta, tragicamente scomparsi a Lecce lo scorso 21 settembre.

Il Presidente Ghirelli ha ricordato Antonio Vanacore, Vice Allenatore della Cavese Calcio, scomparso pochi giorni fa dopo aver lottato contro il Covid-19 e ha confermato il sostegno della Lega Pro e dei club alla famiglia Vanacore. Ha preso vita, in questo giorno, 22 marzo, anche un premio dedicato alla memoria di Maurizio Mattei, che è stato consegnato alla famiglia Mattei.