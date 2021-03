L’orgoglio non basta: Virtus Ragusa cade col Vigevano 87 a 63

RAGUSA – Inizia ufficialmente la seconda fase del campionato di basket di serie B e la Virtus Kleb Ragusa vola in Lombardia per affrontare la seconda classificata del girone B2, la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955. Partita dai due volti caratterizzata dai primi due quarti in cui i padroni di casa hanno dominato sul tabellone e dagli ultimi due in cui si è vista la riscossa degli iblei così come raccontano i parziali. Non è bastato lo scatto d’orgoglio dei siciliani che alla fine hanno rincorso i lombardi senza più riacciuffarli.

I primi punti sono della Virtus Kleb Ragusa per mano di Chessari che da fuori area piazza subito una tripla a cui risponde prontamente Passerini. I ritmi si fanno subito intensi e i vigevanesi vogliono affermare la loro forza fisica. E cosi punto su punto i ragazzi di coach Piazza si portano avanti lasciando i siciliani subito alle spalle. Bugatti, Passerini e Mazzucchelli sin dai primi minuti hanno imposto il loro gioco portando al loro forziere punti importanti. E cosi anche nel secondo quarto il copione si ripete con i lombardi che avanzano spediti e i ragusani sempre dietro a tentare una partenza più solida per la loro scalata. Non basta Mastroianni che con i suoi canestri porta avanti i propri per riuscire a bussare alle spalle dei padroni di casa e si va negli spogliatoi con il Vigevano a +27.

Al ritorno dal riposo lungo la Virtus Kleb Ragusa appare rinvigorita e più lucida. Nonostante le ottime giocate dei padroni di casa gli iblei riescono a tenere una difesa più compatta e meno penetrabile e si fanno più offensivi sotto canestro. Sorrentino da fuori area riesce a dare ossigeno alla squadra e dal pitturato Salafia e Stefanini mettono dentro canestri che valgono la scalata degli iblei che così chiudono il terzo quarto in parità con i locali (16-16). L’ultimo quarto si combatte ancora sotto le plance senza esclusioni di colpi. Bugatti regge le redini del punteggio per i padroni di casa coadiuvato da Tassone e Mazzucchelli. Dall’altra parte un immenso Mastroianni porta punti nella casella degli ospiti del tabellone. E lo stesso fanno Chessari e Simon che si rendono più incisivi in area avversaria. Ma nonostante il buon gioco espresso dagli iblei negli ultimi due periodi non si riesce a colmare il gap acquisito dai lombardi nei primi due quarti e il match si chiude con il risultato finale di 87 a 63 per la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955.

«Voglio dare merito – commenta a caldo coach Bocchino – al Vigevano che ha affrontato questa partita con intensità, forza e piglio giusto. Abbiamo provato più volte a rallentare la loro corsa e a volte ci siamo riusciti soprattutto nella seconda parte di gara ma loro sono stati bravi a non farsi mai travolgere e questo lo dimostrano le loro statistiche con buone percentuali al tiro e poche palle perse. Noi torniamo a casa e ci rimetteremo subito a lavoro per preparare la prossima partita che si preannuncia già adesso di altissimo livello. Si va a casa del Piacenza, altra squadra che si è distinta nella regular season del girone B2 e che è ben attrezzata nel proprio organico. Come sempre abbiamo fatto adesso resettiamo e ci butteremo in palestra per preparare nei dettagli il prossimo incontro»

NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO 1955 – VIRTUS KLEB RAGUSA: 87 – 63

Parziali: 26-12; 51-24; 67-40

NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO 1955

Mazzucchelli 16, Passerini 14, Rossi 6, Tassone17, Giorgi 7, Cucchiaro, Bevilacqua 3, Bugatti 24, Tagliavini, Kahnt

Coach Piazza

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari, 9 Sorrentino 3, Stefanini 8, Mastroianni 17, Salafia 10, Canzonieri, Iurato 8, Idrissou, Ugochukwu 8, Dinatale ne, Iannelli ne, Ferlito ne.

Coach Bocchino

Arbitri: Ragionieri – Zaniboni