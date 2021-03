Meta Catania: contro Matera scontro da dentro-fuori

"Stiamo bene e dobbiamo assolutamente andare avanti per dimostrare la nostra forza. Stiamo crescendo giorno dopo giorno"

CATANIA – Ripartire dalla prestazione, dalla qualità, dal sacrificio, dall’applicazione e dalla voglia mostrata sabato contro Sandro Abate Avellino. La Meta Catania Bricocity è pronta a ripartire con una nuova settimana di lavoro che si aprirà questa mattina al Palanitta. Giorni intensi e decisivi, giorni importanti che porteranno gli uomini di Samperi allo scontro da dentro-fuori contro CMB Signor Prestito Matera. Gara da eliminazione diretta per entrare ancora una volta e per il terzo anno consecutivo nell’elitè italiano della Final Eight di Coppa Italia.

Saranno giorni intensi per la formazione rossazzurra, di lavoro tecnico-tattico per superare un avversario ostico come CMB Signor Prestito.

“Stiamo bene e dobbiamo assolutamente andare avanti per dimostrare la nostra forza. Stiamo crescendo giorno dopo giorno ed ormai siamo la Meta Catania Bricocity che vuole ottenere il massimo” Queste le parole del capitano Carmelo Musumeci che conclude: “mai mollare e crederci, perchè vogliamo diventare grandi e vogliamo vincere”