MARSALA (TRAPANI) – Altre feste private in tempo di restrizioni Covid sono state scoperte dai carabinieri. Una a Marsala, l’altra a Castelvetrano. La prima, nella tarda serata di sabato scorso, in un’abitazione di contrada Colombaio Lasagna, a Marsala, dove i militari della stazione di San Filippo sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una “presenza anomala” di parecchie auto parcheggiate nei pressi di una casa, al cui interno i carabinieri hanno, poi, trovato 7 persone, non conviventi, che si erano riunite per festeggiare una ricorrenza. Una situazione analoga a Castelvetrano, dove i militari della Radiomobile, nel corso di un servizio di pattuglia, nel cuore della notte tra sabato e domenica, sono intervenuti in una abitazione del centro cittadino dopo aver udito dall’esterno musica ad alto volume e schiamazzi. Dentro l’appartamento sono stati identificati 6 giovani, di cui due minorenni, intenti a fare una “spaghettata” notturna. Per tutti multe da 400 euro ciascuno. (ANSA).