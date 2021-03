“Ottimista per l’estate, ma la nuova ondata è in marcia”

“Voglio essere ottimista per l’estate. Per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela, è un dato di fatto. L’ondata epidemica ulteriore è in marcia e bisogna capire fin dove si è estesa. Tutti i conti devono essere fatti con le varianti che rappresentano variabili su cui ragionare. i Dati degli ultimi giorni risentono anche del weekend, quello che vedremo fino a dopo domani è già scritto da quello che è accaduto nei giorni passati, spero si stia fermando la diffusione”. Così Massimo Galli professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, intervenuto ad Agorà su Rai 3. Vista la situazione, ha sottolineato, le misure restrittive “non c’è dubbio che vadano tenute fino a Pasqua, anche perché quella della Sardegna è una lezione: il conseguimento di risultati che non hanno tempo di consolidarsi fa sì che bastino pochi giorni affinché tutto di nuovo si ribalti dal bianco al colorato. Bisognerà che si dica che i risultati vanno consolidati e solo dopo si può pensare a qualsiasi tipo di aperture Speriamo – ha sottolineato – la curva stia rallentando, aspettiamo però di vedere i dati dei prossimi giorni”. (ANSA)