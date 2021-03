Palermo, lapide a rischio: intervento dei vigili del fuoco

VIA GARIBALDI

Rischiava di cadere sul marciapiede la pesante lapide di marmo che si trova sul prospetto del circolo Bellini, in via Giuseppe Garibaldi a Palermo. I vigili del fuoco hanno delimitato l’area mettendola in sicurezza su segnalazione del vice presidente della Prima Circoscrizione Antonio Nicolao.

“Proprio su quel marciapiede – spiega Nicolao – di solito transitano gli operatori Rap per ritirare i rifiuti abbandonati, quindi la delimitazione eviterà il peggio”. Adesso si attende un parere degli uffici comunali per stabilire il percorso di definitiva messa in sicurezza della lapide.