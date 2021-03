Stasera in tv torna Makari e si ricorda Manfredi

Cosa c’è stasera in tv? Ci aspetta una serata fatta di miniserie, reality, programmi di attualità e tanti film. Su canale 5 torna Ilary Blasi, mentre su Rai 1 torna un’incredibile puntata di “Makari”.

Stasera in tv Makari sulla Rai

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il terzo episodio della miniserie “Makari”. Nell’episodio di questa sera, dal titolo “È solo un gioco”, l’ex promessa del pallone, Franco Rizzo, muore a causa di un’incidente stradale. Suo cugino, Saverio, non si ricorda di lui, ma sotto costrizione del padre decide di andare al funerale. Saverio scoprirà, di lì a poco, che la morte del cugino non è stata frutto di un’incidente, ma di un omicidio.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.25, il documentario su Nino Manfredi dal titolo “Uno, Nessuno, Cento Nino”. Nel giorno del compleanno di Nino Manfredi, Rai 2 ha deciso di dedicargli una serata al fine di mettere in luce il ritratto di un uomo intimo e affettuoso attraverso la testimonianza di amici, registi e colleghi.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, “Presa diretta – Il commercio delle armi”, condotto da Riccardo Iacona. Durante la puntata di questa sera, il conduttore metterà in luce le decisioni messe in atto dal governo italiano per quanto concerne il mercato delle armi e gli equilibri geopolitici che influenza.

Stasera in tv Mediaset

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la trentesima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato, ancora una volta, al tema dei vaccini.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.45, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Nuovi naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Red II”, il sequel del film di spionaggio con Bruce Willis. Frank Moses, ex agente della CIA, è pronto, insieme alla sua squadra, ad affrontare l’esercito di implacabili assassini. Per sopravvivere e sconfiggerli, Moses e la sua squadra viaggeranno a Parigi, Mosca e Londra, ma dovranno farlo senza armi e senza equipaggiamento, contando solo sull’astuzia, sullo spirito e sulla fiducia in loro stessi.

Tv8 con Borghese

TV8 trasmetterà, alle 21.35, “Quattro ristoranti – Parma e provincia”, il programma culinario con Alessandro Borghese. Quattro ristoratori sono pronti a mettersi in gioco e a sfidarsi per ambire alla vittoria. La sfida prevede l’invito, da parte di ogni singolo concorrente, al proprio ristorante. Gli ospiti dovranno giudicare il menu, il cibo, la location e il conto. Il voto di ogni singolo concorrente verrà sommato al voto di Alessandro Borghese, voto che potrebbe confermare o ribaltare la situazione.