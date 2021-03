TeLiMar, Gaetani Liseo stacca il pass per il raduno di canottaggio

Missione compiuta per la Canotteri TeLiMar, che da Piediluco torna con l’Oro conquistato da Emanuele Gaetani Liseo nel Quattro Senza Senior al Primo Meeting Nazionale, ma soprattutto con il pass per il raduno valutativo che si svolgerà in questi giorni a Varese.

L’alfiere del Club dell’Addaura, in equipaggio misto con Luca Parlato (Marina Militare), Aniello Sabatino (CC Savoia) e Davide Comini (Motoguzzi), ha centrato sabato la vittoria nel quattro senza con 4”26 di vantaggio sull’Aniene e 5”92 sul Gavirate. La prova era stata di fatto indicata come selettiva dal Direttore Tecnico della Nazionale di Canottaggio, Franco Cattaneo, per la convocazione al raduno in corso di svolgimento a Varese fino al 6 aprile, che preparerà il gruppo Olimpico agli Europei Assoluti, in programma per il 9-11 aprile.

Gaetani, così, già nel corso della serata di sabato ha raggiunto gli altri atleti Azzurri, proseguendo il suo ambizioso sogno verso Tokyo 202ONE.

Diversi piazzamenti nella Finale A delle rispettive categorie, invece, per gli altri equipaggi messi in acqua dal Circolo palermitano a Piediluco guidati come sempre abilmente dal Direttore Tecnico Marco Costantini e seguiti anche dal pluricampione Ciccio Esposito, alla sua prima uscita da allenatore TeLiMar.

Torneranno subito in acqua i canottieri del TeLiMar, che il prossimo week-end saranno impegnati a Sabaudia, in uno dei tre eventi contemporanei organizzati dalla FederCanottaggio a Candia Canavese, San Giorgio di Nogaro e, per l’appunto, Sabaudia: Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Lazio accoglieranno i Meeting Nazionali di Società, Universitari e Master di Nord Ovest, Nord Est e CentroCentro Sud, con gare per tutte le categorie, dal movimento giovanile fino ai master.