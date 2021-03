ACR Messina, Sabatino: “E’ presto per guardare la classifica”

MESSINA – Il successo per 1-0 nel derby con l’FC Messina ha permesso all’ACR Messina di dare un forte segnale al campionato. Una vittoria che rilancia e consolida le ambizioni di promozione della società di Sciotto. Intervistato al termine del match il difensore Sergio Sabatino ha così commentato l’1-0 ottenuto dalla squadra di Novelli: “E’ una vittoria importante, sicuramente contro una squadra forte e che merita di stare lì dov’è – ha spiegato Sabatino -. Sofferta perché non posso non ammettere che soprattutto nel secondo tempo hanno avuto diverse occasioni per pareggiare e siamo stati in alcune situazioni anche fortunati, però siamo contenti perché è una vittoria che volevamo a tutti i costi e alla fine con sofferenza l’abbiamo portata a casa”.

L’ACR giuda la classifica del girone I di Serie D, ma Sabatino è consapevole che non bisogna distrarsi: “Sono punti fondamentali ma ancora è troppo presto per guardare la classifica. Personalmente ho avuto un’esperienza qualche anno fa, quando giocavo a Trapani, che non posso dimenticare. Avevamo 10 punti di vantaggio a sei o sette partite dalla fine e abbiamo perso il campionato. Quindi sì, abbiamo preso i tre punti ma dobbiamo pensare adesso alla Gelbison perché sarà difficile quanto e più di questa”, ha concluso Sabatino.