AIL: Diamo vita alla Ricerca

Ail (Associazione Italiana contro le leucemie) non si ferma, perché la solidarietà è più forte in tempo di pandemia. Sono in vendita le sue buonissime uova di Pasqua: con il ricavato sarà possibile finanziare la ricerca e le attività benefiche dell’associazione.

Ci saranno dei gazebo in piazza, a partire dal prossimo weekend, ma le uova possono essere acquistate con la consegna a domicilio e da casa si possono sostenere e azioni solidali di Ail. Basta telefonare ai numeri 091/6883145, 091/7726778, 329/5941696, oppure si può ordinare sul sito www.ailpalermo.org, o su quello dei partner Socialfood.it e Insiciliafood.com.

“Come ogni anno, nel mese di marzo – dice Pino Toro, presidente di Ail Palermo-Trapani – la nostra Associazione aderisce alla campagna nazionale ‘DIAMO VITA ALLA RICERCA‘. Questa iniziativa di sensibilizzazione prevede anche la seria partecipazione di aziende, pubbliche amministrazioni e banche che possano affiancarci nella nostra missione.

A causa della pandemia, gli introiti legati alle campagne purtroppo hanno avuto un calo, ma non possiamo permetterci di lasciare soli tutti i pazienti affetti da tumore del sangue che affrontano ogni giorno la battaglia più importante: quella per la vita! Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, perché insieme siamo più forti”.