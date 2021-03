Akragas, altro colpo: tesserato il portiere Giarratana

AGRIGENTO – Si aggiudica un’altro rinforzo l’Akragas della presidentessa Sonia Giordano. La squadra agrigentina nella giornata ieri ha annunciato l’arrivo del centrocampista Bulades, ma non è il solo. Nella giornata di oggi è stato tesserato anche il portiere classe 2002 Giarratana.

“ La Società Akragas – si legge nella nota diffusa dal club – si è assicurata le prestazioni del giovane e promettente portiere Eugenio Giarratana, classe 2002. Originario di Caltanissetta, Giarratana è stato prelevato dall’Enna, formazione del girone B del campionato di Eccellenza siciliano. Nel recente passato ha giocato con la Sancataldese in serie D (2018-2019) e con il Ragusa in Eccellenza girone B (2019 2020).

Eugenio Giarratana è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e del preparatore dei portieri Giovanni Costantino per gli allenamenti di gruppo dopo la ripresa dell’attività agonistica. Dopo il centrocampista Romito Bulades, il direttore sportivo Ernesto Russello piazza dunque un altro importante colpo di mercato per rafforzare ulteriormente l’organico biancoazzurro in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, in programma il prossimo 11 aprile con la partita casalinga contro il Castellammare.