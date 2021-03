Carico di cocaina dalla Calabria: fermato corriere della droga

CATANIA – Una soffiata ha messo i poliziotti della Squadra Mobile di Catania nelle tracce di un corriere della droga. Un carico di cocaina sarebbe stato destinato al mercato dello spaccio di Catania. L’input investigativo era molto preciso: un’auto bianca proveniente dalla Calabria. A questo punto la Squadra Mobile di Catania ha predisposto, sabato sera, un servizio ad hoc al porto di Messina dove sbarcano i traghetti provenienti da Villa San Giovanni. A mezzanotte in punto gli agenti hanno messo gli occhi su un suv Nissan bianco che hanno controllato. Il conducente, Gaetano Di Bella, 49 anni, è stato invitato a seguirli a Catania in via Ventimiglia per poter fare un’ispezione più accurata. La perquisizione ha dato gli esiti sperati: all’interno di un vano ricavato nel gruppo ottico posteriore del veicolo, sono stati trovati due panetti di cocaina del peso totale di due chili. Il valore della droga ammonterebbe a circa 90 mila euro, ma una volta smerciata avrebbe potuto fruttare fino a 250 mila euro. Di Bella è stato accusato di detenzione di droga.