Catania, Russotto: “Dato risposta a noi stessi e all’ambiente”

CATANIA – “Raggiungere le cento presenze con questa maglia è una grandissima emozione, voglio ringraziare chi ha reso possibile ciò, facendomi tornare qui”. Questo il pensiero di Andrea Russotto, attaccante del Catania, dopo l’importante vittoria ottenuta contro l’Avellino. “Ringrazio il direttore e mister Raffaele oltre alla società. Grazie anche ai miei compagni che mi hanno aiutato in tante situazioni. Non ho mai nascosto l’amore che ho per questa città e questa maglia. Questo è il mio quarto anno qui, qui è nato mio figlio e mia moglie è di qui. Purtroppo inizialmente sono stato frenato da un piccolo infortunio, ma i ragazzi mi hanno aiutato nei momenti no”.

Il successo contro i campani ha rilanciato le ambizioni degli etnei: “Dovevamo reagire, lo abbiamo fatto contro una squadra forte, la squadra che era più in forma. Dopo un periodo buio abbiamo ritrovato il sorriso. Ci godiamo questa vittoria, siamo pronti alla prossima battaglia. Sono contento per i miei gol ma soprattutto per la prestazione del gruppo. Abbiamo dato una risposta a noi stessi e a tutto l’ambiente. Abbiamo grandi valori umani e calcistici e anche grandi potenzialità, possiamo migliorare ancora tanto – ha concluso Russotto -. Da questa gara dobbiamo trarre spunto, è un punto di ripartenza importante, non è un punto d’arrivo”.