PALERMO – L’Ars ha approvato la norma della finanziaria che prevede uno stanziamento di 2 milione di euro in favore dei comuni in condizioni di squilibrio strutturale di bilancio. “In una manovra senza risorse economiche questa è una vera e propria boccata di ossigeno per gli Enti locali in difficoltà che potranno così accedere ad un fondo di rotazione dedicato a questa specifica condizione”, dice il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

Riconosciuto in finanziaria anche un contributo di 1 milione e 250 mila euro per i comuni che sono impegnati nella gestione del fenomeno immigratorio. Riguarda i comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana. L’articolo 38 della finanziaria, votato in questo momento in aula prevede che a valere sui trasferimenti regionali per l’anno 2021 l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1 milione e 250 mila euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione. Un importante risultato – conclude Pullara -anche per questi comuni che si trovano tutt’oggi ad affrontare il fenomeno dei flussi migratori soprattutto in questo momento pandemico.

“Grazie alla disposizione da noi approntata, recepita e approvata dalle forze politiche dell’Ars, la Regione assegna ben 700mila euro per ciascuno dei prossimi tre anni alle cooperative di tassisti impegnati nel servizio radiotaxi. Sarà il dipartimento delle Infrastrutture a delineare le modalità di accesso ai contributi e l’erogazione, di concerto con l’assessorato all’Economia. Si tratta di una misura che il governo Musumeci ha voluto a garanzia di un servizio pubblico di forte valenza, nonché di un settore che continua a patire ancora oggi le conseguenze dell’emergenza Covid-19 e della drastica riduzione di mobilità e turismo in Sicilia”. Lo afferma l’assessore ai Trasporti Marco Falcone, commentando l’approvazione da parte dell’Ars dell’articolo 48 della legge di stabilità 2021 relativo alle misure di sostegno alle cooperative dei tassisti.

Lupo: “Bene fondi per i comuni in crisi”

“Ho sostenuto l’approvazione dell’articolo 42 della finanziaria che prevede un contributo complessivo di un milione e 225 mila euro per fronteggiare lo stato di crisi ed emergenza derivanti dagli incendi del 3 ottobre 2020 in provincia di Messina, e del 20 agosto 2020 per i comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, che è intervenuto in aula a favore della norma.

“Sollecitiamo il governo regionale – aggiunge Lupo – a dare attuazione alla previsione di legge, facendo arrivare rapidamente i fondi ai Comuni interessati”.

Lega: ‘La nostra norma stanzia un milione e 300 mila euro per i borghi’

“La Lega è riuscita nell’intento di salvare la riserva annuale stanziata dalla Regione Siciliana per i borghi d’interesse storico e culturale. La riserva annuale era di un milione di euro e rischiava di essere azzerata. Grazie all’emendamento presentato dai deputati regionali della Lega, il fondo non solo è stato salvato ma è stato anche incrementato fino a 1.3 milioni di euro”. Lo dicono i deputati regionali della Lega, Antonio Catalfamo (capogruppo), Vincenzo Figuccia e Orazio Ragusa: “La Lega ancora una volta protagonista del futuro delle identità siciliane grazie a una misura che salva e potenzia un fondo vitale per i Comuni ricadenti nella riserva annuale dei borghi d’interesse regionale – aggiunge Catalfamo – per la provincia di Messina si tratta di uno straordinario risultato che interessa da vicino i borghi di Castelmola, Castroreale, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e San Marco d’Alunzio.” “Geraci Siculo, già in lizza per l’ambito premio del Borgo più Bello d’Italia 2021 e Cefalù sono al centro della nostra azione politica – afferma Vincenzo Figuccia – la Lega difende ancora una volta le radici delle identità storiche del nostro territorio, volano imprescindibile per l’offerta turistica siciliana nel mondo.”

“Approvato un articolo della legge di stabilità regionale, che stanzia 1 milione di euro per il centro storico di Agrigento. La città ha i soldi e la possibilità non solo di aggiornare il piano particolareggiato attuativo (ex legge 19/2020 approvata da questo governo), ma anche di avviare lavori e progetti di recupero sociale, culturale, funzionale, ambientale per il centro storico”. Lo dicono i deputati Giusy Savarino e Roberto Di Mauro. “Grazie all’assist legislativo e finanziario da parte della Regione, la città di Agrigento può davvero rifare “il look” al suo centro storico – aggiunge Savarino – Sono certa che non si farà scappare questa opportunità e che porterà a casa questo storico risultato. Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso la palla passa al Comune di Agrigento. Questa sinergia e gioco di squadra sono la strada per raggiungere obiettivi importanti”.