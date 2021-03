Giornata del teatro in carcere con ‘Il piccolo Amleto’ di Collovà

PALERMO – Amleto e Ofelia è una coppia che ha la stessa età dei giovani attori dell’area penale minorile e dei servizi sociali per i minori di Palermo, protagonisti de “Il piccolo Amleto”. Uno spettacolo andato in scena l’anno scorso e che il 27 marzo il regista Claudio Collovà porterà all’evento inaugurale dell’Ottava Giornata nazionale del teatro in carcere, organizzato dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere e dall’International Network Theatre in Prison / ITI Unesco Partner Organization, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro.

Il teatro riunisce e la Giornata Mondiale è la celebrazione di questa volontà. Sabato, dalle ore 15 alle 16.30 in modalità online, si svolgerà un seminario di formazione internazionale su due significative esperienze italiane di teatro in carcere con minori e adulti a Palermo e a Venezia. L’evento, in doppia versione in italiano e inglese, sarà pubblicato e rimarrà visibile sul canale Youtube, sul sito del Teatro Aenigma e condiviso sulla pagina Facebook Teatro Aenigma. L’incontro si terminerà con la lettura del messaggio internazionale del World Theatre Day 2021, curato dall’attrice inglese Helen Mirren. All’iniziativa parteciperanno la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. All’incontro parteciperà il Direttore Generale dell’International Theatre Institute – Unesco, Tobias Biancone.

Attraverso l’opera di Shakespeare, Collovà direttore artistico di lunga esperienza internazionale e autore a Palermo di una lunga attività con minori d’area penale e a rischio di esclusione sociale, ha sollecitato l’immaginazione, la riflessione, l’espressività e il confronto. Il regista palermitano sull’esperienza del teatro in carcere sabato dialogherà con: il regista della Compagnia Balamòs Teatro, operante negli istituti penitenziari femminile e maschile di Venezia, Michalis Traitsis; la componente dell’associazione Nazionale dei Critici di Teatro, Valeria Ottolenghi e la docente di Storia del teatro all’Università degli Studi Roma Tre, Valentina Venturini.

“È arrivato un giusto riconoscimento allo spettacolo – commenta Collovà – sono felice che sia stato selezionato per partecipare all’iniziativa che sarà diffusa nel mondo ‘Il piccolo Amleto’ e il mio lavoro in generale nel carcere minorile. Mi riempie doppiamente di gioia il fatto che sia presentato all’interno della Giornata del teatro e in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Spero ci sia un futuro per il teatro anche fuori dal carcere – conclude – perché è importante che i ragazzi continuino. È fondamentale costituire qualcosa d’importante che assicuri loro una speranza e c’è il sentore che il Governo nazionale sia favorevole a farlo”.

L’iniziativa è resa possibile grazie al Protocollo d’Intesa sulla promozione del teatro in carcere tra Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, Ministero della Giustizia, Università degli Studi Roma Tre. È sostenuta inoltre nell’ambito di Destini Incrociati, Progetto nazionale a cura del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, dal Ministero della Cultura.