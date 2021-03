Green Basket alla ricerca del riscatto: Pavia avvisato

PALERMO – Neanche il tempo di analizzare il ko di Piacenza che è subito tempo di tornare sul parquet per il Green Basket Palermo. I palermitani infatti ospiteranno Riso Scotti Pavia nel match valido per il turno infrasettimanale in programma domani, per la 2° giornata della seconda fase del campionato di Serie B, girone B.

I ragazzi di coach Verderosa proveranno a reagire al pesante stop rimediato sabato in terra emiliana, alla ricerca di quei punti necessari per la rincorsa alla salvezza: il calendario dei palermitani entra nel vivo con il primo match casalingo di questa seconda fase, la prima vera chance di mettere punti in cascina e provare a ridurre il gap nei confronti delle dirette avversarie.

Dal match dello scorso weekend coach Verderosa può sicuramente trarre spunti positivi, come l’esordio con punti di Samuele Polselli e i 16’ di altissima intensità di Vittorio Moltrasio, che ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto per il Green.

Di fronte ci sarà una formazione che all’esordio ha subito messo la propria firma in un match d’alta classifica, in casa contro Bernareggio. Il sesto posto in classifica gli consente di ambire ad un piazzamento playoff, e i 4 punti di distanza dal 3° posto (con tanto di scalpo di lusso ottenuto nella prima fase in casa della capolista Piacenza). Diversi i punti di forza della compagine lombarda, da Nasello a Torgano passando per Donadoni e Rossi: tutte bocche di fuoco temibili a cui i siciliani dovranno prestare attenzione.

Tra gli aspetti positivi del ko sabato c’è stata la prestazione Vittorio Moltrasio, palermitano classe ‘03, che presenta così la sfida di domani: “Ci aspetta un’altra squadra abbastanza tosta come Pavia: noi daremo il massimo per batterla perché ci servono delle vittorie che dobbiamo trovare a tutti i costi”.

Sul suo percorso stagionale il giovane palermitano spiega la sua crescita, grazie anche alla fiducia ritrovata con il supporto di coach Verderosa: “Grazie anche a coach Verderosa sto migliorando individualmente, posso ritenermi soddisfatto di questa stagione al Green. Abbiamo tutti un unico obiettivo: salvarci”.

Palla a due prevista domani al PalaMangano per le 19, arbitreranno Alex Naftali di Pecetto Torinese (TO) e Stefano De Bernardi di Torino. L’incontro sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.