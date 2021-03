Italia, Mancini: “Con Irlanda del Nord gara più difficile”

“Con l’Irlanda del Nord sarà difficile perché è la prima dopo cinque mesi”. Così il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, intervenuto in conferenza in vista del ritorno in campo degli azzurri per le qualificazioni ai mondiali. “E’ una squadra molto forte fisicamente, giocano tutti in Premier League – ha spiegato Mancini -. Sarà la più difficile, però dobbiamo pensare che nel tragitto non possiamo sbagliare, mai, dovremo fare il massimo in queste tre partite e farlo bene”.

Mancini si è anche soffermato sulla situazione covid con diversi calciatori dalle autorità sanitarie: “Stiamo attendendo quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni. Vediamo se è possibile averli fra oggi, domani e mercoledì”.