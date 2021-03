L’affondo della Cidec: “Musumeci si è dimenticato dei commercianti”

I commercianti esausti tirano per la giacca il presidente Musumeci. I ritardi accumulati nell’erogazione dei ristori e le esigue entrate stanno ormai sfiancando le piccole e le medie imprese.

L’allarme della Cidec

L’allarme lo lancia il presidente della Cidec etnea, Lorenzo Costanzo. “Tutti i commercianti aspettavano i sostegni e ad oggi non c’è nemmeno la piattaforma per fare la richiesta”, esordisce. “Abbiamo appreso che sarà attivata a fine mese e che passeranno altri sessanta giorni prima di ottenere quella io definirei una mancia”, attacca. Poi passa in rassegna le numerose criticità che vive il settore e chiama in causa il presidente della Regione Nello Musumeci.

Mancati ristori e zona rossa

Non ci sono soltanto i problemi legati all’assenza di entrate, ma tanti piccoli commercianti si vedono chiudere le porte in faccia dalle banche”, aggiunge. “Musumeci si è dimenticato di noi”, spiega. E ripercorre i giorni difficili di gennaio quando in Sicilia si è tinta di rosso. “Siamo stati in zona rossa per due settimane senza avere la possibilità di accedere ai ristori a livello locale: i danni sono stati enormi”, dice Costanzo che chiede a gran voce “risarcimenti seri. ”Ci sono attività come le palestre praticamente in ginocchio: non c’è altro tempo da perdere”,