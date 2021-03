Lupo: “Questa manovra dimentica i Comuni siciliani”

PALERMO – “La manovra regionale ‘dimentica’ i Comuni siciliani, alle prese con enormi difficoltà finanziarie ed in ginocchio per l’emergenza Covid”. Lo ha detto il capogruppo PD Giuseppe Lupo intervenendo in aula nel corso dell’esame della finanziaria. “Le risorse del Fondo perequativo previsto dalla manovra dello scorso anno non sono di fatto mai arrivate – ha aggiunto – e quelle stanziate nella manovra di quest’anno attraverso l’articolo 36 sono del tutto insufficienti: i Comuni non possono più sostenere costi che dovrebbero essere a carico della Regione per il trasporto degli studenti, per l’accoglienza delle donne nei centri antiviolenza, per il ricovero dei minori disposto dall’autorità giudiziaria e per il randagismo. Oltretutto anche i 10 milioni necessari alla stabilizzazione dei lavoratori Asu sono stati messi a carico degli stessi Comuni. Chiediamo al governo regionale di farsi carico di queste spese – ha concluso – che rischiano di mandare in dissesto i bilanci di molte amministrazioni comunali”. (ANSA).