Muffa sulle pareti e sui tetti: sgomberata una casa di riposo

MARSALA (TRAPANI) – Per carenze di natura igienica (muffa sulle pareti e sui tetti), il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha firmato un’ordinanza di sgombero per una comunità alloggio per anziani di contrada Cardilla. “Per i motivi contingibili e urgenti” si sottolinea nel provvedimento. Contemporaneamente, sono stati avvisati i servizi sociali del Comune allo scopo di accogliere temporaneamente eventuali ospiti privi di aiuto familiare. L’ordinanza è scattata dopo gli accertamenti effettuati dal dipartimento di prevenzione del Servizio igiene ambienti di vita dell’Asp di Trapani, che ha riferito di aver constatato precarie condizioni igienico-sanitarie della comunità alloggio. (ANSA).