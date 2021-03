Ocean Viking con 5 positivi a bordo giunta ad Augusta

Giunta ad Augusta la Ocean Viking. Alla nave della Ong Sos Mediterranèe è stato concesso come porto sicuro quello della cittadina siracusana, come era accaduto un mese fa.

La Ocean Viking ha a bordo 116 naufraghi, cinque dei quali positivi al Covid. Da giovedì chiedeva un porto sicuro alle autorità italiane e maltesi, trovandosi in mare aperto in condizioni meteo avverse.

I naufraghi sono stati tratti in salvo in due interventi il 18 e il 20 marzo.

A bordo ci sono una cinquantina di minori non accompagnati, dieci donne e anche un neonato. Sono stati tratti in salvo a nord della Libia, dove in questi giorni più di sessanta persone sono morte nel naufragio di una carretta del mare.

All’arrivo verranno espletate le procedure sanitarie previste dai protocolli anti-Covid. A febbraio la stessa nave allora con a bordo 422 migranti salvati al largo della Libia tra cui 8 risultati positivi al Covid fu fatta attraccare sempre ad Augusta (Siracusa).