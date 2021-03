Stalking e lesioni personali : polizia arresta un 51enne

Sabato scorso, su delega della Procura della Repubblica di Catania, personale della Polizia di Stato, “squadra tutela fasce deboli ” della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catania, in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal locale Ufficio GIP, ha arrestato M.G. di anni 51, resosi responsabile dei reati di “stalking e lesioni personali aggravate con prognosi di 10 giorni” nei confronti della giovane fidanzata.

Il provvedimento

Il provvedimento restrittivo è stato adottato al culmine di una immediata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla locale Sezione di P.G. – Polizia di Stato – in quanto, pochi giorni dopo la denuncia della giovane vittima, si faceva luce sulle abituali azioni di violenza fisica e psicologica perpetrati ai danni della stessa.

In particolare, l’uomo, negli ultimi mesi della relazione sentimentale, ad ogni banale discussione faceva seguire atti di violenza nei confronti della fidanzata, consistenti in schiaffi, pugni e calci. Lo stesso, inoltre, aveva avuto un’escalation di violenze che andavano dalla distruzione di suppellettili dell’esercizio pubblico gestito dalla giovane donna, al danneggiamento di porte del medesimo locale, financo ad arrivare a procurare delle lesioni personali alla giovane vittima, la quale finalmente trovava il coraggio di denunciare il fidanzato. Ma l’uomo, nonostante la denuncia a suo carico e l’Ammonimento del Questore di Catania, nei giorni a seguire, ha effettuato numerose chiamate telefoniche alla giovane donna ed inviava alla stessa molteplici messaggi vocali whatstapp contenenti minacce ed insulti, per intimidirla e costringerla a ritirare la denuncia.

Dopo le formalità di rito l’uomo 51enne è stato condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’ A.G