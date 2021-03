Totò Antibo dimesso dall’ospedale: “Siete bellissimi”

PALERMO– Su facebook, nella pagina dedicata al campione, c’è il risultato della gara più bella: “Buona sera a tutti, sono Andrea il nipote di Totó. Volevo informarvi, con immensa gioia, che lo Zio è stato dimesso ed è finalmente tornato a casa. Mi ha detto di comunicarvi che siete bellissimi e che spera al più presto di abbracciarvi tutti. La ripresa sarà lenta e faticosa ma lui è abituato alle grandi battaglie ed anche questa volta è riuscito a vincere”.

E’ vero, dopo ogni corsa che si vince ce n’è sempre un’altra. Ma, come ha detto Andrea, che ha fatto da sentinella per noi, stiamo parlando di Totò Antibo uno che non si è mai tirato indietro per via del suo coraggio: il Rocky della pista d’atletica. E anche questa gara l’abbiamo seguita, con affetto e apprensione, tappa dopo tappa. La notizia del malore. Il tifo di un popolo. I primi miglioramenti. E adesso qualcosa che offre conforto.

La partecipazione di tanti si è fatta sentire, con telefonate in ospedale, con richieste continue d’informazioni e tutti questi amici di Totò bisogna ringraziarli per l’amore che va sempre regalato senza travalicare la necessaria privacy. Salvatore Antibo resta nei pensieri e nei sentimenti di tutti. Perché era un fuoriclasse e ha vinto? Ovvio. Ma soprattutto perché è una persona perbene, dal cuore pulito. E’ da questi particolari che si giudica un corridore.