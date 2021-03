Busta con proiettile e minacce al sindaco di Corleone

CORLEONE (PALERMO) – Una busta con un proiettile ed esplicite minacce, indirizzata al sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, è stata intercettata dai carabinieri al centro di smistamento delle poste di Palermo, in via Ugo La Malfa. L’episodio, reso noto dallo stesso Nicolosi nel corso della seduta del consiglio comunale, risale al 4 marzo. Un episodio “sintomo di un clima avvelenato”, ha commentato Nicolosi nel corso della seduta del Consiglio. “Sono solidale con Nicolosi – dice il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè -. A lui rivolgo l’invito a proseguire nel suo impegno per la lotta alla legalità che ha intrapreso negli ultimi anni nella città da lui amministrata”.

(DIRE)