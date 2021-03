CATANIA – Notte agitata per l’Etna. Dalle 23 di ieri sera, circa il vulcano ha ripreso l’attività stromboliana con lapilli e fontane di lava e provocando una nube alta circa 6 chilometri.

Ore 13: riapre la pista di Fontanarossa

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, dalle ore 13 è stata disposta la riapertura della pista, dopo le operazioni di rimozione della cenere.

Aggiornamento Ingv

E’ cessata la fontana di lava al Cratere di Sud Est dll’Etna. Permane invece l’attività esplosiva, che produce una nube vulcanica alta circa 4.5 km sul livello del mare che, in base al modello previsionale, si disperde in direzione sudest. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo. Durante la notte è stata segnalata ricaduta di cenere alla Milia e Trecastagni. Al momento personale dell’Ingv-Oe stanno effettuando un sopralluogo nell’area sommiate del vulcano. Continua il progressivo decremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, pur mantenendosi ancora su valori alti. Numero e ampiezza degli eventi infrasonici rimangono elevati. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano significative variazioni rispetto alle ore precedenti. (ANSA).

L’attività

L’Ingv comunica che sono presenti due colate, una ben alimentata in direzione Valle del Bove e un’altra meno alimentata in direzione Sud.

L’aeroporto

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, un settore dello spazio aereo è interdetto, la pista dello scalo aeroportuale è al momento chiusa perché contaminata ed è in corso l’attività di pulizia e bonifica.Nuovi aggiornamenti seguiranno, dopo la riunione dell’Unità di crisi.

L’autostrada

ontinua l’impegno di Anas nell’ambito delle operazioni di rimozione di cenere lavica dalle pertinenze stradali. A causa della presenza di cenere sulla Tangenziale Ovest di Catania nel tratto compreso tra il km 4,000 e il km 10,500, sono in corso interventi delle squadre di Anas a bordo di due spazzatrici e un camion dotato di spazzolone.

Foto Boris Behncke