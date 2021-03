Le imprese in piazza a Palermo: “Senza lavoro si muore”

Manifestazione organizzata da Confcommercio per chiedere una via d'uscita alle ripercussioni della crisi

PALERMO – Un flashmob per far sentire la propria voce. È con questo intento che Confcommercio Palermo ha organizzato la manifestazione di oggi davanti Palazzo dei Normanni, a Palermo. Tutti i presenti hanno indossato una mascherina da togliere insieme per “metterci la faccia” chiedendo sostegno per la crisi dovuta al coronavirus.

Imprenditori e imprenditrici, aderenti a Confcommercio, per la prima volta dall’inizio della pandemia scendono in piazza e chiedono sostegni economici utili alla sopravvivenza e, soprattutto, rivendicano il diritto al lavoro e alla libera impresa. Infatti, lo slogan della manifestazione è ‘Adesso le aziende. Anche senza lavoro di muore’.

Tutte le 50 associazioni di categoria aderenti a Confcommercio, con circa diecimila aziende iscritte, si sono presentate per chiedere aiuto al governo regionale, così come a tutti i deputati e parlamentari siciliani e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.