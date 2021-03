Fiera, più di tremila vaccini: arrivano le dosi e… i vigilantes

PALERMO- “Mi scusi, sto vaccinando. Oggi arriveremo a più di tremila vaccini, forse tremila e cinquecento. Arrivederci”. Nel corso di una brevissima telefonata, il commissario per l’emergenza a Palermo e provincia, Renato Costa, fissa l’obiettivo della giornata alla Fiera del Mediterraneo. Nessuna riduzione, come pure era stato paventato, la campagna vaccinale continua a ritmi sostenuti, come nei giorni precedenti.

Arrivano le nuove dosi

Nel frattempo rincuora una nota di Poste Italiane: “Proseguono le consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia da parte del corriere espresso SDA di Poste Italiane. Nelle ultime ore, 22.500 dosi Astrazeneca sono state recapitate presso le farmacie ospedaliere dell’Isola a Giarre (4.300), Milazzo (2.600), Enna (1.000), Palermo (4.900), Erice Casa Santa (2.100), Siracusa (1.900), Ragusa (1.700), Agrigento (2.000), Caltanissetta (1.400) e Messina (600)”. Dunque, per ora, si riesce a reggere. Nelle prossime ore, negli hub vaccinali siciliani, arriveranno pure i vigilantes chiamati dalla Protezione Civile per dare una mano sull’ordine pubblico.

Ma come sta andando la fila delle vaccinazioni, dopo le proteste e le polemiche dei giorni scorsi? Sui social c’è il racconto di diverse esperienze: “Oggi è toccato a me – scrive Paolo -. Volevo dire la mia sull’organizzazione. È assolutamente perfetta. Dire stampo svizzero è poco. Livelli di professionalità e abnegazione elevatissimi”. Vito, invece, racconta: “Papà è fuoruscito dalla Fiera dopo oltre 4 ore! Si va a casa finalmente! Teniamo duro. W I vaccini!”. Impagabile la descrizione dello scrittore Daniele Billitteri, che si è vaccinato nei giorni scorsi e ha scritto una breve narrazione su Facebook. Ecco un estratto: ‘E’ anche vero che le maestre ci guardano come se fossimo in fila per presentarci a San Pietro. Mi sembra di vedere il fumetto sulla loro testa: “Mischini, a quest’età devono fare queste file. Però a loro ci fanno il vaccino buono e a noi no. C’è un torto e una ragione”. Fragili: “Bone’ che ha noi ci fanno il Feizzer mentre ai professori ci fanno l’Astro Igienica che ne ha sempre una. Ma lo avete sentito che avevano ammucciato 29 milioni di vaccini? Ma ci vuole rossore nella faccia, ma però…”‘. Un’ironia che alleggerisce e vale da sola la pena dell’attesa.