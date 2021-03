Covid19, boom di contagi: disposta chiusura delle scuole

Ecco i particolari della decisione assunta per il Comune di Biancavilla, in provincia di Catania, nel decreto per le zone rosse.

BIANCAVILLA (CT) – Impennata di contagi. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la chiusura delle scuole di Biancavilla. La decisione arriva con l’ultimo decreto che dispone le nuove zone rosse in Sicilia. LEGGI

I contagi

L’impennata di contagi era nell’aria, insieme a Santamaria di Licodia, attualmente in zona rossa, nei giorni scorsi è stato registrato un vero e proprio boom di positivi.

Scuole chiuse

Le scuole resteranno chiuse a Biancavilla il 29 e 30 marzo, allungando il ponte pasquale che diventa, quindi, una settimana di cautela per fermare i contatti. Scampagnate permettendo.

Nuove zone rosse

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore sabato 27 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Con la stessa ordinanza viene prorogata sino al 6 aprile la “zona rossa” a Caltavuturo e a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo.

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp.