Caltanissetta, più posti letto: “Allarmante il numero di contagi”

CALANISSETTA– Pare sia risolto il problema dei posti letto per i pazienti in degenza in intensiva all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sono 30 in posti in più. Il sindaco Roberto Gambino aveva denunciato la carenza qualche giorno addietro inviando una nota al management dell’ospedale nisseno ed all’assessore alla salute Ruggero Razza. Adesso pare la soluzione sia stata trovata e sono 30 i nuovi posti letto all’ ex rsa di Viale Luigi Monaco una struttura attigua all’ospedale.

“Abbiamo risolto il problema per la degenza non intensiva dei malati di Covid che hanno necessità di ricovero –afferma il sindaco Roberto Gambino-. Insieme al management dell’Asp che ingrazio sempre per la collaborazione, ho trovato una soluzione per rendere disponibili più posti letto. Alcuni richiedenti asilo erano ricoverati nell’ex rsa, con un intervento del sottosegretario all’interno Carlo Sibilia su mia sollecitazione e su richiesta della prefettura gli ospiti sono stati trasferiti in un’apposita struttura a Valderice”. Nell’rsa erano ricoverati cinque minori stranieri non accompagnati provenienti dal Cara affetti da Covid e per ragioni di sicurezza era stato inibito un intero piano, quando ancora la situazione dei contagi in città non era allarmante. Poche ore addietro sono stati spostati in biocontenimento nella struttura di Valderice utilizzata per la quarantena. Sono così 60 i posti a disposizione al momento.

All’ospedale sant’Elia invece al reparto di malattie infettive sono 48 i posti occupati su 90 disponibili. In terapia intensiva sono solo 2 i posti occupati su 28 disponibili. Anche a Caltanissetta si parte con la sperimentazione con gli anticorpi monoclonali per curare il Covid, saranno utilizzati per pazienti domiciliati con sintomatologia blanda ma che per patologie pregresse rischiano l’ospedalizzazione. Il capoluogo nisseno è in zona rossa dal 16 marzo ed i contagi continuano a salire ad oggi sono 533 i positivi, La zona rossa dovrebbe cessare mercoledì 30 marzo ma pare che il sindaco Gambino preveda ulteriori restrizioni. “E’ un momento storico drammatico, con la nostra città che ha un numero allarmante di contagi in aumento, dobbiamo tutti, ciascuno per la propria parte assicurare la giusta assistenza sanitaria, confidando in un’accelerazione delle procedure di vaccinazione e nell’arrivo di un numero quanto più alto possibile di vaccini se no sarà veramente difficile uscirne. Se i contagi aumenteranno nelle prossime ore, sto valutando ulteriori misure di contenimento da applicare in città.”